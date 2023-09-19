В Перми зоологи «усыновили» двоих бельчат, от которых отказались родители

Бельчат назвали Чуком и Геком. Фото: кадр видео Пермский зоопарк.

В Перми сотрудники зоопарка не в первый раз становятся родителями брошенных животных. На этот раз родители отказались от двух бельчат Превоста. Малышей «усыновили» зоологи и теперь заботливо выполняют обязанности мамы и папы. Из корзины сделали для них домик, постелив туда мягкую ткань, и каждые три часа кормят малышей козьим молоком из бутылочки.

Назвали двух братьев в честь литературных персонажей, мальчишек-проказников - Чуком и Геком.

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