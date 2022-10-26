В Пермском зоопарке на свет появился малыш экзотического животного

Детенышу носухи 1 месяц. Фото: Кадр видео Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке месяц назад на свет появился детеныш носухи. Зоологи рассказали, что малыш еще неуклюж, но уже очень любопытен. Несмотря на свой совсем юный возраст, уже сам пытается поймать жуков, пробует все на зуб и немного балуется.

- Дети есть дети, - говорят сотрудники зоопарка. - Постепенно он знакомится с киперами и зоологами. Взрослые же носухи пока не воспринимают новорожденного как равного. Но мы уверены, он займет свое место в группе.

Носухи - род небольших млекопитающих семейства енотовых, которые живут на обоих американских континентах. Носухи названы так за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлинённым носом.

Обитают носухи в основном в тропических лесах. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу. В Пермском зоопарке носух можно увидеть в павильоне «Экзотические животные».

Время работы зоопарка с 8 октября по 30 ноября — с 10 до 18 часов, кассы до 17.00.

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