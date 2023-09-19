В Пермском университете 20 сентября почтят память погибших во время стрельбы

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В ПГНИУ 20 сентября пройдут мероприятия в память о погибших во время теракта.

В 11:30 будет объявлена минута молчания. С 09:30 до 15:00 в Точке кипения ПГНИУ проведут хакатон «Добро без границ». Там с помощью 3d-принтеров каждый желающий сможет создать собственное произведение о доброте и любви к миру. В 16:00 в Большом зале Студенческого дворца культуры состоится концерт памяти. Также можно возложить цветы у левого крыла корпуса № 8.

Напомним, что 20 сентября 2021 года тогда еще первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с ружьем и открыл огонь. Погибли шесть человек, еще около 60 получил травмы различной степени тяжести. Убийцу приговорили к пожизненному сроку.

Также сейчас на территории Пермского университета началось строительство храма-часовни в память о жертвах трагедии.

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