В кампусе Пермского университета начали строить храм-часовню

Эскиз: Пермская епархия РПЦ

На территории ПГНИУ началось строительство храма-часовни в память о жертвах теракта 20 сентября 2021 года. Об этом сообщили в Пермской епархии РПЦ.

Уже готов эскиз часовни. Она будет похожа на ту, что находится на пермском Егошихинском кладбище. Разместят ее на территории кампуса за зданием первого корпуса.

Напомним, что два года назад тогда еще первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с ружьем и открыл огонь. Погибли шесть человек, еще около 60 получил травмы различной степени тяжести. Убийцу приговорили к пожизненному сроку.

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