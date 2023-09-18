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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:17

В Перми перенесли рассмотрение вопроса о передаче ТЮЗа краю

Вопрос могут внести на октябрьское заседание гордумы
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопрос о передаче ТЮЗа в краевую собственность не будет рассмотрен на октябрьском заседании Пермской гордумы, как заявлялось ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Отмечается, что вопрос не успели внести на рассмотрение из-за ряда процедурных моментов. Его могут рассмотреть в октябре.

Напомним, что театр обращался к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом с просьбой передать ТЮЗ в подчинение краевому министерству культуры с начала 2024 года.

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