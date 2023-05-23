Пермский ТЮЗ перейдет в краевую собственность

Фото: permkrai.ru

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил начать процесс передачи ТЮЗа в краевую собственность. Это сделано в ответ на открытое письмо театра.

Руководство ТЮЗа обратилось с просьбой передать театр с начала 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. «Мы считаем обоснованными сомнения в том, что муниципалитет сможет обеспечивать дальнейшую эксплуатацию нового здания и полноценную работоспособность театра как культурной институции», — говорится в письме.

Министру культуры Пермского края Алле Платоновой совместно с Минимущества поручено приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность.

Отметим, что сейчас ведется реконструкция действующего корпуса театра и

строится новая сцена. Зал там будет вмещать 180-200 человек. Новое трехэтажное здание появится со стороны улицы Пермской. Оно будет объединено вместе с действующим зданием театра.

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