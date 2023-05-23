Пермский ТЮЗ перейдет в краевую собственность

Фото: permkrai.ru
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил начать процесс передачи ТЮЗа в краевую собственность. Это сделано в ответ на открытое письмо театра.
Руководство ТЮЗа обратилось с просьбой передать театр с начала 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. «Мы считаем обоснованными сомнения в том, что муниципалитет сможет обеспечивать дальнейшую эксплуатацию нового здания и полноценную работоспособность театра как культурной институции», — говорится в письме.
Министру культуры Пермского края Алле Платоновой совместно с Минимущества поручено приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность.
Отметим, что сейчас ведется реконструкция действующего корпуса театра и
строится новая сцена. Зал там будет вмещать 180-200 человек. Новое трехэтажное здание появится со стороны улицы Пермской. Оно будет объединено вместе с действующим зданием театра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэрия Перми попросила ТЮЗ оплатить компенсацию за закрытые парковки
Движение на участке улицы Пермской закрыто больше года (подробнее...)