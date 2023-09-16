Пермские боги отправились в Третьяковскую галерею

Самой известной частью собрания Пермской художественной галереи является коллекция храмовой деревянной скульптуры.

В Москве, в Третьяковской галере 27 сентября откроется выставка «От иконы к авангарду», посвященная 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми. Всего в столицу отправилось около 80 экспонатов, представляющих наиболее значимые коллекции пермского музея.

- Музейные коллекции, которые представлены на выставке в Третьяковской галере, не только являются «титульными» для Пермской художественной галереи, но позволяют оценить качество и своеобразие ее собрания, - рассказали в музее.

В экспозицию включены шитые золотыми и серебряными нитями предметы церковной утвари, многие из которых украшали когда-то главную церковь Строгановых в Прикамье – храм Похвалы Богородицы в Орле-городке. Представлены редкие иконы, в частности , две работы мастера Оружейной палаты Семена Хромого. Известно всего пять образов его письма, и четыре из них хранятся в Перми. А «Троица Ветхозаветная» Ильи Филиппова – и вовсе единственная известная работа этого иконописца, также числившегося в Оружейной палате.

Самая известная и ключевая коллекция Пермской галереи – это, конечно, деревянная скульптура, так называемые «пермские боги». В состав выставки включены памятники, представляющие самые популярные сюжеты и образы пермской деревянной скульптуры. Представлены также работы из собрания русской живописи первой половины ХХ века.

Напомним, с 1 октября Пермская галерея начнет переезд из исторического здания.