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НовостиЗвезды16 сентября 2023 4:07

Пермские боги отправились в Третьяковскую галерею

В Москве на выставке будет представлено 80 экспонатов из Пермской галереи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Самой известной частью собрания Пермской художественной галереи является коллекция храмовой деревянной скульптуры.

Самой известной частью собрания Пермской художественной галереи является коллекция храмовой деревянной скульптуры.

В Москве, в Третьяковской галере 27 сентября откроется выставка «От иконы к авангарду», посвященная 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми. Всего в столицу отправилось около 80 экспонатов, представляющих наиболее значимые коллекции пермского музея.

- Музейные коллекции, которые представлены на выставке в Третьяковской галере, не только являются «титульными» для Пермской художественной галереи, но позволяют оценить качество и своеобразие ее собрания, - рассказали в музее.

В экспозицию включены шитые золотыми и серебряными нитями предметы церковной утвари, многие из которых украшали когда-то главную церковь Строгановых в Прикамье – храм Похвалы Богородицы в Орле-городке. Представлены редкие иконы, в частности , две работы мастера Оружейной палаты Семена Хромого. Известно всего пять образов его письма, и четыре из них хранятся в Перми. А «Троица Ветхозаветная» Ильи Филиппова – и вовсе единственная известная работа этого иконописца, также числившегося в Оружейной палате.

Самая известная и ключевая коллекция Пермской галереи – это, конечно, деревянная скульптура, так называемые «пермские боги». В состав выставки включены памятники, представляющие самые популярные сюжеты и образы пермской деревянной скульптуры. Представлены также работы из собрания русской живописи первой половины ХХ века.

Напомним, с 1 октября Пермская галерея начнет переезд из исторического здания.