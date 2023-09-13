Пермская галерея к 1 декабря полностью выедет из здания кафедрального собора

Новое здание галереи сможет принять посетителей только через год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 сентября Пермская художественная галерея откроет выставку «Чугун. Уральская классика» - последнюю в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. После этого музей начнет окончательный переезд.

- С 1 октября мы начнем закрывать наши основные экспозиции и упаковывать экспонаты для переезда коллекции во временные фонды на улицу Окулова, - рассказала «КП»-Пермь» директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. - Большая часть фондов у нас уже перевезена туда, остались только основные коллекции. И до 1 декабря мы освободим Спасо-Преображенский собор.

Так что если вы давно не были в галерее и не встречались с пермскими богами, то поторопитесь сделать это в сентябре. В течение октября-ноября в музее будет работать только выставка каслинского литья - «Чугун. Уральская классика».

- Название тяжелое, но на самом деле вещи - удивительно изящные, тонкие. На выставке будет представлено более 250 предметов из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств, - говорит Юлия Тавризян. - Это обменный проект в рамках программы «Пермь 300». В Екатеринбурге этим летом демонстрировалась наша деревянная скульптура, а нам в ответ привезли каслинское художественное литье.

Центром «чугунной экспозиции» станет подлинная отливка знаменитой скульптуры «Россия» 1896 года, которая была представлена на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Эта скульптура впервые более чем за 50 лет покинет стены Екатеринбургского музея.

Скульптура «Россия». Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея

А когда же пермяки смогут наконец побывать в долгожданном новом здании, которое строится на Заводе Шпагина?

- После того, как нам передадут ключи от нового здания, начнем перевозить туда коллекции. Будем осваиваться, открывать первый этаж, на котором расположатся сервисы для посетителей. Откроем там временную выставку. А затем с шагом в два месяца будем последовательно открывать все 15 наших экспозиций, которые будут находиться в новом здании. Планируем, что к концу следующего лета первые посетители зайдут в галерею.