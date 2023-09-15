Из минспорта Пермского края уходит еще один руководитель

Фото: соцсети Евгения Хиля

Евгений Хиль покидает должность руководителя ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

С Евгением Хилем не продлили контракт. Получив уведомление о прекращении контракта, он ушел в отпуск. Пост главы управления по организации спортмероприятий он занимал с сентября 2021 года.

Евгений Хиль является пятикратным победителем первенства России по кикбоксингу и семикратным чемпионом России. Он — единственный за всю историю спортсмен, который одерживал победу на чемпионате России по кикбоксингу во всех разрядах.

Ранее мы сообщали, что должность заместителя министра спорта Пермского края покинула Марина Зиннер. В министерстве она работала с мая 2019 года.

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