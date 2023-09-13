Замглавы Минспорта Пермского края покидает должность

Фото: sport.permkrai.ru

Заместитель министра спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность. Эта рабочая неделя у нее последняя. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, у нее закончился срок контракта. Кто будет назначен на освободившийся пост, пока неизвестно.

Напомним, Марина Зиннер работала в министерстве спорта Прикамья с мая 2019 года. До этого она занимала должность заместителя директора спортивной школы «Летающий лыжник».

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