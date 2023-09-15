В центре Перми вернули электричество

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В центре Перми вновь появилось электричество. Как рассказали в филиале «Россети Урал»-«Пермэнерго», восстановить электроснабжение обесточенных потребителей удалось в течение часа.

Сегодня в 10 утра произошло технологическое нарушение в работе подстанции «Театральная». Оно стало причиной отключения.

В результате без электроснабжения временно остались несколько домов по улицам Ленина, Борчанинова, Крисанова, Петропавловской и Пермской.

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