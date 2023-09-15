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НовостиОбщество15 сентября 2023 6:25

Центр Перми остался без электричества

Причина — технологическое нарушение
Лела Минадзе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

С утра 15 сентября в центре Перми отключили электроснабжение. Как сообщили в филиале «Россети Урал»-«Пермэнерго», сейчас проводятся работы по его восстановлению.

В 10 утра произошло технологическое нарушение в работе подстанции «Театральная». В результате без электроснабжения остались несколько домов по улицам Ленина, Борчанинова, Крисанова, Петропавловской и Пермской.

Причины отключения устанавливаются.

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