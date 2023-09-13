Греф оценил меры российских властей для стабилизации курса рубля

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Меры, которые предпринимают власти для стабилизации курса рубля, недостаточны, идет активная работа над новыми инструментами, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», - отметил Греф.

Он пояснил, что традиционно, с оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок.

«Но в данном случае это не касается повышения ставки, которое сделал ЦБ. Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на 4 или 5 базовых пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки Центральным банком была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс. И я думаю, что должен быть такой букет настраивающих новую ситуацию мер, которые дадут свой эффект», - сказал он.

Греф подчеркнул, что вряд ли какие-то административные меры введения или восстановления валютного регулирования дадут эффект.

«Это будет неудобно для бизнеса, я не думаю, что это будет эффективно», - заключил он.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18738657