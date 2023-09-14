В Перми 14 сентября почтят память погибших при крушении «Боинга»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 14 сентября состоится мемориальная церемония в память о погибших пассажирах «Боинга-737». Со дня трагедии прошло 15 лет.

Самолет, летевший из Москвы, не смог совершить посадку в аэропорту. Воздушное судно разбилось в Свердловском районе города. На борту находились 88 человек, в числе которых 7 детей и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

В 12:00 на мемориальном комплексе на месте крушения самолета пройдет церемония «Час памяти». Память погибших почтят минутой молчания. После этого в небо запустят 88 воздушных шаров. Также к мемориалу возложат цветы.

Первым на месте трагедии – через три минуты после падения Боинга - оказался наш фотокорреспондент Алексей Журавлев. Он работал тогда в «Комсомольской правде», и мы попросили его вновь вспомнить те страшные минуты и часы. Подробности читайте в нашем материале.

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