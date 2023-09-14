«Самолет вывалился из облака и скрылся за домом»: 15 лет назад на Пермь упал Боинг

Авиакатастрофа произошла в 5.09 утра 14 сентября 2008 года. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Крупнейшая авиакатастрофа, потрясшая не только Пермь, но и всю страну, произошла 14 сентября 2008 года. В 5.09 утра самолет Боинг-737, летевший рейсом Москва - Пермь, рухнул на железнодорожные пути на границе Свердловского и Индустриального районов. На борту находилось 82 пассажира и 6 членов экипажа. Погибли все.

Причин, купить билет на этот злополучный рейс, у каждого из пассажиров были разные: в списках было много одинаковых фамилий, люди летели целыми семьями, вместе с детьми, которых среди пассажиров Боинга было семеро. Были в салоне и граждане других государств. Кто-то из них летел в Пермь по делам, кто-то возвращался домой после отдыха на море, кто-то после байк-фестиваля, а Герой России Геннадий Трошев, к примеру, летел в Пермь на турнир по самбо.

«Самолет вывалился из облака и скрылся за домом»

Первым на месте трагедии – через три минуты после падения Боинга - оказался наш фотокорреспондент Алексей Журавлев. Он работал тогда в «Комсомольской правде», и мы попросили его вновь вспомнить те страшные минуты и часы.

Из-за падения Боинга движение поездов на этом участке перекрыли. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- Такое ни через 15, ни через 20 лет не забудешь, - начал он. – В 2008 году был кризис, и я таксовал по ночам, а в машине у меня всегда лежали камера и фотоаппарат. Около пяти утра я остановился возле дома на улице Самолетной, 62. Заказов не было, я вышел на улицу покурить. Погода в то воскресное утро была слякотная: шел мелкий дождь, стояла низкая облачность, и я услышал звук приближающегося низколетящего самолета, словно стоишь в аэропорту во время взлета или посадки. Поднял голову и увидел, как самолет на мгновение вывалился из облака и скрылся за домом. Через секунду раздался оглушительный взрыв, а небо осветила огненная вспышка.

Когда фотограф оббежал дом, который оказался между ним и логом, в который рухнул самолет, увидел с насыпи тысячи горящих обломков. Огромная махина после удара о землю развалилась на мелкие кусочки и горела.

- Сначала подойти близко было невозможно: хлопали и взрывались шасси и какие-то баллоны, горели сиденья и куски обшивки. Сотрудники МЧС приехали быстро, машины они остановили возле частного дома на краю насыпи – он тоже пострадал от взрыва, развернули шланги и начали проливать пожарище.

Шел дождь и тушить долго не потребовалось, и Алексей смог спуститься вниз и снять, что осталось от упавшего самолета.

Обломки Боинга. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- В логу кроме осколков разрушенного самолета я встречал, конечно же, и человеческие останки, но тут, скорей, включилось что-то профессиональное, у меня был 17-летний стаж в СМИ, и я продолжал работать, несмотря на потрясение: вот смятый киль, вот оторванная рука, вот двигатель с проводкой, вот стойка шасси... Самый большой фрагмент, оставшийся от самолета – это обшивка с надписью AERO. Это мое фото обошло потом все СМИ и интернет-издания.

Это фото обошло потом все СМИ России и мира. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Пока тушили самолет, пожарные по рации связались с железнодорожниками и сказали, что нужно останавливать движение поездов на этом участке. Затем поставили прожекторы, но собирать то, что осталось от Боинга, начали, лишь, когда рассвело.

- Они получили распоряжения, съездили в ближайший магазин, привезли пакеты и начали складывать туда части телефонов, документы и вещи. В это время полиция и ОМОН начали устанавливать оцепление. Я оказался внутри, и если у меня спрашивали, что я делаю, показывал удостоверение и продолжал фотографировать.

Вскоре после взрыва - посмотреть что стряслось – на место прибежали жители окрестных домов. Основная взрывная волна прошла вдоль лога, но у кого-то из людей все же повыбивало окна в квартирах, а сами обломки лайнера и останки тел разметало по площади несколько километров.

- Чуть позже на место начали приезжать родственники. Понять, что в авиакатастрофе они потеряли своих близких, можно было по страшным рыданиям и нечеловеческим крикам. Сдержаться не могли даже взрослые мужчины. Помню, как один из них кричал и в истерике рвался к самолету, но несколько знакомых держали его и пытались успокоить.

Фрагменты самолета. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Через несколько часов Алексей вышел из оцепления.

- Я был промокший, пропахший авиационным керосином, сел в машину и поехал домой, чтобы переодеться и на работу. И только в этот момент осознал весь масштаб трагедии, которая за секунду оборвала жизни огромного количества людей.

Трое суток работали на месте крушения

Оперативный штаб для родственников погибших открыли в ДК Гознака, в фойе - стенды с именами пассажиров, психологи МЧС и священнослужители, а вокруг здания - десятки дежурящих «скорых». Соболезнования в связи с трагедией выразили пермякам первые лица не только России, но и других государств.

Почти трое суток весь личный состав МЧС работал на месте крушения, чтобы ликвидировать последствия авиакатастрофы. Закаленным пожарным-спасателям пришлось пережить немало тяжелых минут.

- У каждого, кто работал на месте трагедии, включался защитный механизм, наверное, как у врачей, - рассказали нам тогда в МЧС. - Думали только о том, как можно опознать то, что осталось. Когда со смены приехали ребята, мы стали расспрашивать их: «Ну как?» Они отвечали, что просто делали свою работу и ничего не чувствовали, а когда вернулись домой и включили телевизоры, поняли весь масштаб трагедии, весь ужас, который они видели. Самое тяжелое было, когда приезжали родственники погибших: взрослые люди, мужчины рыдали как дети.

- А мы стояли тогда в оцеплении, - вспоминает бывший сотрудник пермского ОМОНа. – И каждый раз, когда находили погибших, информацию об этом передавали по рации. Потом рации нам пришлось выключить, ведь родственники пассажиров находились рядом и могли слышать все это.

Смятый киль самолета. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Страшная трагедия коснулась многих пермяков, и к месту падения Боинга люди понесли цветы. Вскоре букеты были везде: возле столбов, на земле, на склоне вдоль железнодорожной насыпи…

Целый месяц потом шла ДНК-экспертиза для идентификации фрагментов тел погибших. Хоронили жертв пермской авиакатастрофы почти неделю, большинство из них покоится на специально отведенном квартале на Северном кладбище.

Версий случившегося было несколько, одну из них в Перми обсуждали очень долго: якобы самолет захватили террористы и направили его на крупный завод, а пилоты - настоящие герои, увели падающий Боинг от домов и спасли тысячи жизней спящих горожан.

Расследование длилось пять лет

В день катастрофы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», расследованием причин пермской авиакатастрофы занялся МАК, расследование длилось более пяти лет. Уголовное дело то закрывали, то снова открывали. И так четыре раза.

Первые выводы специалисты Росавиации озвучили уже через два месяца после случившегося, и были они такими: причиной падения самолета явились «отсутствие взаимодействия в экипаже и недостатки всей системы его подготовки к полетам».

А через полтора года МАК объявил об окончательном завершении расследования. Официальные выводы: «Причиной авиационного происшествия явилась потеря пространственной ориентировки командиром воздушного судна, осуществлявшим активное пилотирование самолета на заключительном этапе полета, что привело к перевороту самолета через левое крыло, его вводу в интенсивное снижение и столкновению с землей. По результатам судмедэкспертизы был установлен факт наличия этилового алкоголя в организме командира воздушного судна перед смертью».

Уголовное дело прекратили с формулировкой «в связи со смертью подозреваемого». Затем это решение отменили, дело отправили на дополнительное расследование, но в 2012 году вновь прекратили в связи со смертью человека, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

Родственники погибших пассажиров не поверили в версию «пьяного пилота Родиона Медведева» и несколько лет настаивали на том, чтобы им озвучили весь комплекс причин крушения, ведь разбившемуся «Боингу» было 16 лет, и до того, как самолет попал в Россию, он активно эксплуатировался авиакомпаниями Китая. В поисках правды люди готовы были дойти до Страсбургского суда, но все их попытки добиться пересмотра дела оказались безуспешны.

К первой годовщине авиакатастрофы на месте падения Боинга открыли Мемориальный комплекс в память о жертвах того рокового рейса. И вот уже 14 лет ровно в пять утра туда приходят пермяки, которые так и не дождались своих родных, близких, любимых. Они зажигают свечи и служат молебен. А в полдень в небо взлетают 88 шаров с именами тех, кто уже никогда не вернется домой.

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