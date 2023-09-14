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НовостиОбщество14 сентября 2023 3:27

В ходе спецоперации погиб 22-летний боец из Пермского края

С ним простятся в родном селе
Лела Минадзе

Фото: Архив "КП"

В ходе спецоперации на Украине 5 сентября погиб Семен Рудов из села Кочево. Об этом сообщили в администрации Кочевского муниципального округа.

Молодому бойцу было 22 года. Прощание с ним состоится в родном селе 14 сентября в 13:30 у мемориала павшим воинам. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб 19-летний Николай Мелехин из села Кува Кудымкарского муниципального округа.

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