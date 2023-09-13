В ходе спецоперации погиб 19-летний боец из Пермского края

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 19-летний Николай Мелехин. Об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа.

Николай родился в селе Кува. Окончил Кувинскую среднюю общеобразовательную школу. После переехал в Пермь, где начал работать в сфере дорожного хозяйства.

В мае прошлого года Николая призвали на срочную службу, и вскоре он решил перейти на службу по контракту. В зону СВО его отправили в сентябре прошлого года. Он погиб при исполнении воинского долга 11 августа.

За самоотверженность, мужество и отвагу Мелехина Николая Олеговича наградили орденом Мужества посмертно. С молодым бойцом простятся 14 сентября в родном селе на центральной площади. Церемония прощания начнется в 12:00.

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