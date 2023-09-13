Фото: permkrai.ru

С 14 сентября в Перми изменится маршрут автобуса №71. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Причиной изменений стал запуск трамваев №5 по улице Куйбышева. Маршрут автобуса изменится только на участке после остановки «Строительный факультет». Там его перенаправят на улицу Сибирскую и продлят до Перми I.

В дальнейшем маршрут планируют запустить по улице Яблочкова. Это станет возможным после обустройства на ней остановочных пунктов.

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