В Перми с 14 сентября возобновится движение трамваев по улице Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми движение трамваев по улице Куйбышева возобновится после ремонта с 14 сентября. Речь идет об участке от стадиона «Динамо» до улицы Белинского. Здесь снова будет курсировать трамвай №5. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе реконструкции здесь полностью заменена рельсошпальная решетка, смонтированы резиновые прокладки и сварены стыки. При укладке использовали путей бетонные шпалы и новый тип креплений.

Однако работы на данном участке продолжатся, но без остановки трамвайного движения. Строителям предстоит выполнить обустройство контактной сети и оборудовать остановочные павильоны. Полностью завершить ремонт планируется в осенний период.

В городском департаменте транспорта обратили внимание, что трамвайная остановка «Глеба Успенского» в направлении центрального рынка будет смещена на несколько метров. Она будет расположена напротив существующей остановки в сторону Бахаревки.

Напомним, что капремонт трамвайных путей на участке улицы Куйбышева начался в апреле этого года. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения об обновлении трамвайной сети в Перми. Работы проводит компания ООО «Мовиста Регионы Пермь». Всего в городе планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей. Также будут куплены 44 новых трамвая, обновлены тяговые подстанции и реконструировано депо «Балатово».

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