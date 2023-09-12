В полиции рассказали подробности ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка

В ДТП погибла 15-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Кунгурском районе сегодня ночью произошло смертельное ДТП. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности. Авария случилась в 2.30 на дороге Пермь-Екатеринбург-Белая Гора.

ВАЗ четырнадцатой модели ехал в сторону дороги Пермь-Екатеринбург, за рулем был 25-летний мужчина. По информации от источника «КП», кроме него в автомобиле находилось несколько пассажиров. На 45 км машина съехала с дороги и врезалась в ограждение. На месте аварии погибла 15-летняя пассажирка.

- Водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения (0,708 мг/л), ранее он был лишен водительского удостоверения, привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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