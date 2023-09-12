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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 5:42

В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 15-летняя девочка

Смертельная авария произошла возле Белогорского монастыря в Прикамье
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Ночью 12 сентября в ДТП в Пермском крае погибла девочка-подросток. Как сообщает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, авария произошла около 2.00 между Белогорским монастырем и селом Калинино.

- В машине находилось четверо или пятеро человек. Троим оказали разовую помощь, а девочка лет 15, к сожалению, погибла. Судя по всему, водитель ВАЗа не справился с управлением. Сперва он сбил несколько дорожных оградительных столбиков, а после, вероятнее всего, машина перевернулась, - рассказала "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

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