В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 15-летняя девочка

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Ночью 12 сентября в ДТП в Пермском крае погибла девочка-подросток. Как сообщает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, авария произошла около 2.00 между Белогорским монастырем и селом Калинино.

- В машине находилось четверо или пятеро человек. Троим оказали разовую помощь, а девочка лет 15, к сожалению, погибла. Судя по всему, водитель ВАЗа не справился с управлением. Сперва он сбил несколько дорожных оградительных столбиков, а после, вероятнее всего, машина перевернулась, - рассказала "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер