Уголовный розыск Прикамья возглавит замруководителя управления наркоконтроля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовный розыск Прикамья возглавит полковник полиции Сергей Чирцов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Сейчас Сергей Чирцов занимает должность замруководителя управления наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее он руководил отделами уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, а позже — отдел уголовного розыска УВД по Перми.

На посту начальника уголовного розыска Прикамья Сергей Чирцов сменит Сергея Белкина, который уволился в связи с выходом на пенсию. Рапорт об увольнении он написал еще летом, но покинул должность на прошлой неделе.

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