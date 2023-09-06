Начальник уголовного розыска полиции Прикамья покинул пост

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ГУ МВД России по Пермскому краю пост начальника уголовного розыска покинул Сергей Белкин. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», причиной стал выход на пенсию.

Рапорт об увольнении Сергей Белкин написал еще летом, но покинул должность на этой неделе. На сайте ведомства информация о смене руководства не размещена.

Сергей Белкин специализировался на раскрытии убийств, а также других тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

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