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НовостиОбщество6 сентября 2023 3:20

Начальник уголовного розыска полиции Прикамья покинул пост

Сергей Белкин подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ГУ МВД России по Пермскому краю пост начальника уголовного розыска покинул Сергей Белкин. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», причиной стал выход на пенсию.

Рапорт об увольнении Сергей Белкин написал еще летом, но покинул должность на этой неделе. На сайте ведомства информация о смене руководства не размещена.

Сергей Белкин специализировался на раскрытии убийств, а также других тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

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