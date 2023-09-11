На выборах в Пермском крае победила «Единая Россия»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подведены итоги голосования на выборах в Пермском крае, которые проходили 8-10 сентября. Их опубликовала избирательная комиссия региона.

Средняя явка избирателей составила 20,22%. Доля избирателей, воспользовавшихся возможностью проголосовать онлайн, превысила 15% от общего числа. Так, явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 86%.

Большинство мандатов в местных думах получили кандидаты от «Единой России». В Краснокамском городском округе у них 17 из 20 мандатов, в Чайковском — 21 из 25, в Оханском — 13 из 15, в Горнозаводском — 16 из 17 и в Кизеловском — все 15.

Кроме того, на довыборах в гордуму Перми победил Антон Мелюхин, получив 57,41% голосов. Также депутатом Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва по округу №17 стал Альберт Демченко с 55,87% голосов. Оба кандидата от партии «Единая Россия».

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