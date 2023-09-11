Призер Олимпийских игр победил на выборах в Заксобрание Пермского края

Фото: соцсети Альберта Демченко

Известный спортсмен, российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко победил на довыборах в Заксобрание Пермского края по одномандатному округу №17. За него проголосовали 55,87% избирателей. Альберт Демченко — кандидат от «Единой России».

На втором месте с 23,15% голосов — заведующая центруом развития-детсада №1 «Василек» от партии «Справедливая Россия-За правду» Ирина Шабаршина. 10,04% избирателей проголосовали за кандидата от ЛДПР, сотрудника администрации Пермского района Георгия Балашова. 6,96% поддержали за кандидата помощника депутата Пермской думы Марата Галимуллина от КПРФ.

Отметим, что Альберт Демченко родился в Чусовом. На Олимпиадах в Турине 2006 года и в Сочи 2014 года он завоевал три серебряных медали. Также он является победителем чемпионатов Европы и Кубка мира. В 2021 году Альберт Демченко стал советником губернатора Пермского края.

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