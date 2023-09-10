Губернатор Прикамья крестил сына в старейшем монастыре на Урале

Дмитрий Махонин с сыном после крещения. Фото: Вк Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в выходные крестил сына. О семейном событии и традиции он рассказал в своих социальных сетях.

«В 1991 году в церкви крестили меня, сегодня здесь крестил своего сына», - написал Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что Чердынский Иоанно-Богословский монастырь был первой православной обителью в Перми Великой, это одна из древнейших на Урале святынь, он основан еще в 1463 году. Построенная в начале 18 века церковь Иоанна Богослова – духовный центр монастыря. Это старейшее сохранившееся здание города, первый каменный храм в Прикамье. Именно здесь находится икона, запечатлевшая принятие христианства Великой Пермью.

Кстати, 7 сентября Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пришел в студии радио «Комсомольская правда». Вместе с ведущими он обсудил важные городские и краевые темы, а также ответил на вопросы читателей.