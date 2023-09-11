Дмитрий Махонин: «У Прикамья есть все, чтобы быть регионом-лидером»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше часа отвечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире на вопросы ведущих и радиослушателей Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Он рассказал о строительстве в Перми и крае школ, садиков, больниц, о расселении аварийного жилья, дорожном строительстве и многом другом. Разумеется, речь шла и о юбилее Перми.

Вот только некоторые из прозвучавших ответов.

- Дмитрий Николаевич, в этом году мы отметили 300-летие Перми. В городе состоялось множество ярких культурных событий. Не зря были потрачены усилия?

- Мы были нацелены на то, чтобы 300-летний юбилей стал новой вехой в истории города. Чтобы и молодежь, и люди старшего поколения поверили, что у нас есть перспективы, чтобы гости города увидели, что здесь есть возможности для самореализации. Мне кажется, что пермякам не хватало восприятия яркости. Недаром мы вывешивали шутливые баннеры: «Хватит не верить в Пермь!». Потому что надо избавляться от комплекса аутсайдера. У Прикамья есть все, чтобы быть регионом-лидером.

Впереди нас еще ждут яркие события, например, главный спортивный форум страны «Россия – спортивная держава», который мы будем принимать с 19 по 21 октября.

О наследии юбилея

- Но это ведь далеко не единственное наследие юбилея?

- 300-летие Перми мы рассматривали как возможность привлечь максимум средств на развитие города и края – нам это удалось. И для нас было особенно важно, чтобы эти проекты качественно повлияли на комфорт жителей, а где-то – и на имидж региона.

Программа преобразования стартовала еще в 2018 году и в ней было 90 объектов. Постепенно мы увеличили эти цифры почти в 3 раза, пополнив список объектами культурного наследия, парками и скверами, новой сценой Театра юного зрителя, большим залом Филармонии, спорткомплексом «Энергия» и другими. В итоге в инфраструктурную программу «Пермь-300» включено 240 объектов на общую сумму около 240 миллиардов рублей.

Таких масштабных преобразований, чтобы они касались одновременно всех сфер жизни в Перми, никогда не было. И очень важно, что они позволят определить развитие края на десятилетия вперед.

- Все отмечают, как кардинально изменился облик Перми. Город и дальше будет меняться?

- Действительно, сделать удалось даже больше, чем планировали первоначально. Например, мы не рассчитывали, что всего за год так преобразятся улицы Ленина и Сибирская, которой вообще-то сначала не было в планах. Во всех районах города удалось обустроить 40 парков и скверов, хотя изначально планировалось гораздо меньше - мы призвали крупный и средний бизнес вложиться в их развитие, и два десятка предприятий откликнулись на этот призыв, за что им огромное спасибо.

Преображение города продолжится и дальше. Особое внимание сегодня уделяем развитию транспортного каркаса. В этом году продолжаем строительство ТР-53 – это дорога соединит пять микрорайонов города с центром Перми. Продлеваем улицу Крисанова до Шоссе Космонавтов. Возводим улицу Строителей, которая позволит разгрузить действующий Коммунальный мост и улицы в центре Перми, организовать более удобный проезд для транспорта.

Культура, спорт, здравоохранение

- Какие знаковые объекты получат в итоге жители города-юбиляра?

- В числе приоритетных проектов образования, безусловно, международный межвузовский кампус. Сегодня у него 8 пермских вузов-бенефициаров и 2 партнера – Научно-образовательный центр и Пермский федеральный исследовательский центр. В студенческом городке разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл, общежития.

Еще один значимый объект – детская краевая музыкальная школа, «пермская Гнесинка». Она станет десятой подобной в России. В ней смогут обучаться 350 детей, 100 из них будут проживать в школьном интернате – это удобно для ребят из разных территорий Прикамья, а также других регионов России. С учащимися будут работать лучшие педагоги и музыканты, у детей будет возможность получить концертный опыт, участвовать в федеральных и международных конкурсах и фестивалях. Школе уже дали высокую оценку народные артисты России: Денис Мацуев, Валерий Гергиев.

Обновляем и расширяем инфраструктуру объектов среднего профессионального образования – завершаем строительство Пермского авиатехникума и политехнического колледжа имени Славянова.

В сфере здравоохранения один из ключевых проектов – новая краевая инфекционная больница. Ее сдаем до конца года. Она строится как «город в городе» – это комплекс из трех зданий, где можно будет получить всю необходимую медицинскую помощь от проведения диагностики до лечения. В августе в Ленинском районе Перми запустили новую взрослую поликлинику, рассчитанную на 400 человек в смену. Этот перечень можно долго продолжать.

- Мы также увидим новые объекты в сфере культуры?

- Да, культурный облик города меняется. Завершаем возведение Пермской художественной галереи, ввод которой позволит перевезти уникальную коллекцию музейных шедевров из Спасо-Преображенского кафедрального собора и представить ее в просторных и современных пространствах.

Завершаются работы в большом зале филармонии. В результате, благодаря новому современному залу, здесь появится возможность принимать большие оркестры, улучшится акустика.

Впервые за долгое время мы уделяем особенное внимание объектам культурного наследия, которые являются неотъемлемой частью нашего города. Работы завершились уже на более 100 объектах, которые сегодня радуют пермяков и гостей города.

- Есть те, кто говорит, мол, зачем нам в Перми еще одна большая ледовая арена?

- На этот вопрос лучше меня ответили бы родители детей, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием, команды ночной хоккейной лиги. Когда у нас юные спортсмены встают в шесть утра, чтобы попасть на тренировку, это не дело. У нас в Перми нехватка льда. И большой дворец спорта позволит нам развивать не только хоккей, но и баскетбол, один из самых популярных у нас видов спорта. Вы помните, что в прошлом хоккейном сезоне команде «Молот» пришлось доигрывать последние домашние матчи не на своем льду. Вот и ответ, почему нам нужна универсальная большая ледовая арена, как и еще несколько ледовых площадок, которые должны быть возведены.

Строятся мосты и дороги

- Не можем не задать вопрос про Чусовской мост. Его достроили, но там до сих пор не готовы развязки, и многие жалуются, что там скапливаются пробки.

- Объект не полностью достроили. Скажу так: всегда тяжелей переделывать, чем начинать сначала. Это касается многих объектов. Из той же области пример с новым зоопарком. Если бы его сначала строили так, как он строится сейчас, то мы сдали бы его намного раньше - сейчас мы находимся на финишной прямой.

Напомню, что в 2020 году строительство моста фактически не велось, потому что конфигурация концессии была неправильной, убыточной для региона. Поэтому была проведена большая юридическая работа, чтобы перестроить это концессионное соглашение, и это дало импульс строительству в 2021 и 2022 годы. Сейчас подрядчик испытывает определенные сложности, там меняется управленческая команда, и стройка фактически заморожена. Нас это абсолютно не устраивает. Ведется непростая работа. Мы готовы на любые варианты развития событий. Первый – расторжение концессии и достройка самостоятельно. Это сейчас самая приоритетная «версия»: тогда мост будет бесплатным. Второй – подрядчик исполняет все свои обязательства. Третий - край получает концессионную компанию и достраивает этот объект. Но объект в любом случае будет достроен.

- Рек в Прикамье много, несколько лет назад началось активное строительство мостов. За счет чего?

- Это происходит благодаря национальному проекту, в котором есть подпроект «Мосты и путепроводы». Здесь задача краевого правительства и глав муниципалитета оперативно готовить проектно-сметную документацию и заявляться в соответствующую федеральную программу. В прошлом году было построено 11 объектов, среди которых такие серьезные, как, например, мост через Вишеру в Чердынском районе. В этом году возводятся уже 19 мостов в разных территориях.

- Темпы дорожного строительства не будут снижаться?

- Ни в коем случае. Мы каждый год наращиваем общий объем финансирования на дороги. Если в 2019 и 2020 годы Дорожный фонд края составлял в среднем по 19 миллиардов рублей, то в 2023 году достиг 31,6 миллиарда.

Это позволит нам за этот год построить и реконструировать более 9 километров дорог регионального и местного значения и еще 385 километров привести в нормативное состояние. Причем почти 320 километров – это «местные» дороги.