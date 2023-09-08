Почтальон из Прикамья, которая спасла детей на пожаре, получила очередную награду

Наталья Хоринова работает почтальоном 12 лет. Фото: Почта России

Почтальону из села Тюй Чернушинского района Наталье Хоринова вручили Благодарственное письмо главы Чернушинского городского округа за смелость и решительные действия, сопряженные с риском для жизни и здоровья, мужество, проявленное при спасении людей на пожаре. Вручение награды и подарков состоялось на торжественной части праздничных мероприятий в честь Дня города Чернушка.

Пожар в деревянном двухэтажном доме, напомним, произошел 26 июля в селе Тюй Чернушинского района. Загорелся пристрой - летняя веранда. Внутри находились трое мальчишек - 4, 5 и 9 лет. В этот момент мимо проходила сельская почтальон Наталья. Она увидела проблески огня в окне, а следом услышала детский крик. Женщина бросилась к дверям и стала отчаянно дергать ручку, но дверь не поддавалась. Тогда Наталья схватила камень, разбила окно и по одному вытащила детишек из огня. Когда ребята оказались в безопасности, Наталья позвонила их родителям и пожарным.

Напомним, после публикации новости в «Комсомолке» на героический поступок женщины обратило внимание ее руководство и 9 августа, ей вручили высшую награду Почты России - почетный знак «За мужество». Это вторая корпоративная награда в жизни почтальона. Первый раз компания отметила заслуги Натальи Хориновой в 2020 году занесением ее имени на Доску Почёта.