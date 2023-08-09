Почтальона из Чернушки, спасшую на пожаре детей, наградили знаком «За мужество»

Наталья Хоринова работает почтальоном 12 лет. Фото: Почта России

«Сначала мне показалось, что это иллюминация в окнах – они переливались разными цветами. Потом услышала детский крик о помощи. А дальше действовала на адреналине, главное было успеть спасти всех из огня», – рассказывает сельский почтальон Наталья Хоринова, которая спасла на пожаре троих детей.

Пожар в деревянном двухэтажном доме, напомним, произошел 26 июля в селе Тюй Чернушинского района. Загорелся пристрой - летняя веранда. Внутри находились трое мальчишек - 4, 5 и 9 лет. В этот момент мимо проходила сельская почтальон Наталья. Она увидела проблески огня в окне, а следом услышала детский крик. Женщина бросилась к дверям и стала отчаянно дергать ручку, но дверь не поддавалась. Тогда Наталья схватила камень, разбила окно и по одному вытащила детишек из огня. Когда ребята оказались в безопасности, Наталья позвонила их родителям и пожарным.

После публикации новости в «Комсомолке» на героический поступок женщины обратило внимание ее руководство и сегодня, 9 августа, ей вручили высшую награду Почты России - почетный знак «За мужество». На награждение приехал заместитель генерального директора компании Максим Цыпин и министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских. В церемонии награждения также участвовала директор Управления федерального почтовой связи Пермского края Наталия Доронина.

«Корпоративный знак «За мужество» сотрудникам Почты вручают в исключительных случаях за самоотверженность и отвагу в чрезвычайных ситуациях. Каждый сотрудник, который получил почетный знак «За мужество», заслуженно входит в «золотой» кадровый фонд Почты России, которым мы по праву гордимся. Наталья Евгеньевна личным примером показала, насколько важна социальная миссия Почты, – быть рядом и вовремя прийти на помощь», – отметил заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

«Этот случай еще раз показал готовность сотрудников Почты России в чрезвычайной ситуации прийти на помощь. Наталья Евгеньевна проявила чувство ответственности и бесстрашия. Ее решительные действия и профессиональное поведение в критической ситуации заслуживают высшей оценки и уважения», – отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Наталья Хоринова - потомственный почтальон - на почте работала ее мама. А сама Наталья верна профессии уже 12 лет. Она обслуживает жителей деревни Казанцево и села Тюй.

- У меня до сих пор руку трясутся. Мне очень волнительно, никогда не думала, что я получу какой-то орден - говорила во время награждения Наталья. - Я не считаю себя героем. Самая большая для меня награда, это три спасенные детские жизни.

Кроме почетного знака и букета цветов, Наталья получит еще и премию в размере 50 тысяч рублей.

А что с погорельцами?

Детей, к счастью, удалось спасти, но огонь полностью уничтожил единственный дом семьи, технику и вещи. Сейчас Поварницыны впятером ютятся в однокомнатном домике, куда их на время пустила знакомая. Но постоянно жить они там не смогут, поэтому глава семьи решил своими силами восстановить дом. Помощь им оказывают местные жители. Также им обещала помочь и администрация Чернушинского округа.

Семья погорельцев нуждается в помощи неравнодушных людей. Фото с личной страницы Дмитрия Поварницына.

- Неравнодушные люди переводят деньги, а сегодня из Перми приезжали люди и купили нам стройматериалы. Компенсацию от администрации обещали предоставить после того, как будет готова справка от пожарных, - сказал глава семьи Дмитрий Поварницын.

Если вы хотите помочь семье погорельцев материально, то средства можно отправлять по номеру телефона 8-982-245-32-24 (Дмитрий Андреевич П.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае почтальон спасла на пожаре трех маленьких мальчиков

Дети оказались в огненной ловушке в многоквартирном доме в селе Тюй (Подробнее...)