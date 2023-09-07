Начальник департамента образования Перми покинула должность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник департамента образования Перми Анна Деменева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в горадминистрации.

Анна Деменева занимала эту должность с 2021 года. До этого была директором школы дизайна «Точка». С 8 сентября исполнять обязанности руководителя будет Ольга Ершова. Ранее она была заместителем Анны Деменевой.

Ранее мы рассказывали, что Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин ушел в отставку. Он курировал функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом».

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