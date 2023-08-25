Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин уходит в отставку

Фото: администрация Перми

25 августа стал последним рабочем днем для Эдуарда Хайруллина. Он курировал в мэрии функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом» с апреля 2021 года. Господин Хайруллин отметил, что при трудоустройстве перед ним стояла задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли.

- В связи с выполнением поставленной задачи принял решение завершить работу в администрации. Благодарю своих коллег из мэрии, депутатов городской Думы, правительство края за конструктивное сотрудничество и совместную работу!» – отметил Эдуард Хайруллин.

Как сообщает издание "Коммерсант- Прикамье", должность Хайруллина может занять временно исполняющая обязанности главы Перми Ольга Андрианова.

Напомним, на должность первого замглавы городской администрации Эдуарда Хайруллина назначил бывший глава города Алексей Демкин. До вступления в должность господин Хайруллин являлся председателем совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток». Также он принимал участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Перми и вместе с Алексеем Демкиным вышел в финал конкурса. После победы последнего получил предложение работать в администрации Перми.

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