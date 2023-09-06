Завершить проект новой сцены для Пермской оперы намерены до конца года

Фото: администрация Перми

До конца 2023 года намерены завершить разработку проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета. Затем проект отправят на госэкспертизу. Об этом сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона театра.

Алла Платонова отметила, что в прошлом году работа над проектом была приостановлена из-за финансовых сложностей. Теперь ее намерены выполнить до конца года. После прохождения госэкспертизы будут названы сроки сдачи объекта.

Напомним, что в прошлый раз, когда были перенесены сроки строительства, сообщалось, что новая сцена появится не раньше 2032 года.

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