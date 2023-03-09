Строительство нового здания для пермской оперы отложили на пять лет

Эскиз нового здания театра

- Если денег на все не хватит, будем выбирать: третий мост через Каму или новая сцена театра оперы и балета, - сказал прошлой осенью во время прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин.

Время сделать выбор наступило, и театру пришлось уступить. Мост через Каму признали более важным объектом. Его строительство должно начаться уже в конце этого году. А движение по новому «Гайдаровскому» мосту может открыться в 2027 году.

В том же году изначально планировали завершить и строительство нового здания Пермского оперного театра, которое должно было появиться в Разгуляе. Но сроки перенесли на пять лет – до 2032 года. Выросла и предварительная стоимость строительства. Если два года назад она составляла порядка 10 миллиардов рублей, теперь она оценивается в 15 миллиардов. Эти изменения были внесены в адресную инвестпрограмму Пермского края.

- Меня не удивило это сообщение, - отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» общественник Денис Галицкий. - Проект новой сцены театра был нерациональный, и его ценность для города сомнительна. Там была просто нарисована картинка, не учитывающая реалии строительства. К тому же проблема пермского оперного не столько с размерами сцены – многие театры расположены в небольших зданиях. И не обязательно, условно говоря, выводить в «Аиде» слонов на сцену. На мой взгляд, наш театр уже приспособился к маленькой сцене. Проблема в другом – у нас нет места для производственных цехов. В 80-е годы эту проблему хотели решить достройкой помещения под цеха с заднего фасада театра. И, скорее всего, сейчас мы вернемся к этому варианту. Он более дешевый, не требует перестройки работы театра. И сами представители оперного мне говорили, что работать на две сцены, находящиеся в разных местах, – просто ужас.