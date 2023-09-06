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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 6:40

В Прикамье завершили проверки после сообщений о минировании школ

Силовики проверили школы, которые получили сообщения о взрывных устройствах
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае 5 сентября сразу в несколько школ и вузов Перми и Березников поступили анонимные сообщения о минировании. После этого силовики организовали проверки.

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья озвучили их итоги. К счастью, сообщения оказались ложными. Взрывные устройства обнаружены не были.

Сообщения о бомбах были отправлены на электронную почту учебных заведений. Также анонимные звонки поступали на телефон 112.

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