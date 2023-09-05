Школы и вузы Перми получили анонимные сообщения о взрывных устройствах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем во вторник, 5 сентября, несколько школ и вузов в Перми и Березниках получили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

По данным ведомства, подобные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали на электронную почту учебных заведений, а также на телефон 112. В настоящее время оперативные службы оповещены. По данному факту проводится проверка.

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