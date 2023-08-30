В Перми судили рабочего, который до смерти зажал коллегу бульдозером

ЧП произошло в январе этого года. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Как уже писала «КП», в январе этого года в Перми произошло жуткое ЧП – погиб рабочий-слесарь, которого зажало между ковшом-отвалом и радиатором трактора-бульдозера.

И вот в суде вынесли приговор 53-летнему трактористу, а также обязали ремонтное предприятие выплатить компенсацию родным погибшего.

- В опасной зоне находилось два слесаря по ремонту техники, которых обвиняемый попросил отойти, - описали подробности произошедшего в краевом суде Пермского края. - Не убедившись, что они покинули ее, водитель сел в кабину бульдозера, завел двигатель и подтянул отвал к капоту. В результате один из слесарей был зажат между отвалом и решеткой радиатора. Он скончался на месте.

В суде отметили, что тракторист не был допущен к управлению бульдозером, не проходил необходимый инструктаж по технике и правилам безопасности.

Его приговорили за причинение смерти по неосторожности к ограничению свободы на 1 год 6 месяцев.

Организация ООО «Гарантия», где он работал, должна выплатить матери погибшего 1 миллион рублей, а сестре и двум братьям - по 900 тысяч рублей каждому.

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