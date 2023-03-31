В Перми рабочий до смерти зажал коллегу бульдозером

Коллега рабочего скончался от травм. Фото: СКР по Пермскому краю.

В январе этого года в Перми произошел случай, в результате которого погиб рабочий.

В СКР по Пермскому краю рассказали, что 52-летний житель Юсьвинского района сел за руль бульдозера, которым раньше никогда не управлял, нажал джойстик, и притянул к радиатору отвал. В этот момент там находился его коллега. Мужчину зажало, он полученной травмы он скончался.

- Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.

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