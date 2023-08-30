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НовостиЗвезды30 августа 2023 11:20

В Перми ищут дублера для киноактера Владимира Ильина

Он сыграет в фильме «Пальма-2»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Владимир Ильин

Владимир Ильин

Фото: Борис КУДРЯВОВ

С 7 сентября в Губахе начнутся съемки художественного фильма «Пальма-2». Напомним, это продолжение одной из самых кассовых картин 2021 года – про овчарку, оставленную своим хозяином на аэродроме.

Во второй части фильма летчик Вячеслав Лазарев, взявший в дом овчарку Пальму, вместе с семьей перебирается в глубинку. Там они находят маленького медвежонка, которому дают кличку Мансур. Но косолапого малыша похищают браконьеры, и Пальма приходит ему на помощь.

Одну из ролей в фильме - техника аэропорта Сергея Тихонова – играет известный российский актер Владимир Ильин. И, как рассказали в Пермской кинокомиссии, ему требуется дублер.

Нужен мужчина ростом 173 см с размером одежды 60-62. Время съемок - с 7 сентября и до конца месяца. Оплата 3000 рублей за смену.

Заявку можно прислать в телеграм: t.me/Orlik13

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