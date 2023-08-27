Жителя Прикамья, изнасиловавшего козочку, приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Фото: Семен Филипповский

25 августа Октябрьский районный суд отправил за решетку жителя Пермского края, который изнасиловал козу. Как рассказал "Комсомолке" руководитель станции скорой помощи для бездомных животных «Антидогхантер Zoohelp Пермь» Семен Филипповский, мужчину признали виновным по статьям "кража" и "жестокое обращение с животными" и приговорили 3 годам и 6 месяцам заключения.

- Прокурор запросил 4.5 года, судья отмерил 3.6 года. Спасибо огромное оперативникам, следователям, прокуратуре Октябрьского района за отлично выполненную работу, - сказал Филипповский.

Напомним, об изнасиловании молодой козочки Маруси стало известно в середине мая этого года. Инцидент произошел в поселке Щучье Озеро Октябрьского округа. По словам зоозащитника, ранее судимый за изнасилование пенсионерки местный житель похитил и надругался над козой, которой всего было 1,5 месяца.

Как рассказал Семен Филипповский, мать насильника пыталась откупиться и предлагала владельцам козы 5 тысяч рублей. Также, по его словам, на место происшествия выезжали следователи и полиция, но насильника задержали только через несколько дней.

Когда козу обнаружили в кустах, она находилась в тяжелом состоянии, громко кричала и отказывалась от еды. Также у нее были разрывы и стабильно высокая температура. Стоять и ходить она не могла. Прошла операцию и продолжает лечение. В настоящее время она живет у Семена Филипповского. На участке для нее построили новый вольер.

Фото: zoohelp_perm

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