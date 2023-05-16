Житель Прикамья, ранее осужденный за изнасилование пенсионерки, надругался над козой

Фото: zoohelp_perm

В Октябрьском районе мужчина изнасиловал козу. Известно, что ранее он отбывал срок за изнасилование. Его жертвой была пожилая женщина. Подробнее о случившемся рассказал руководитель станции скорой помощи для бездомных животных «Антидогхантер Zoohelp Пермь» Семен Филипповский.

В поселке Щучье местный житель надругался над маленькой козой Марусей, которой всего 1 месяц и 3 недели. Все произошло на глазах у ребенка, который как раз и сообщил матери, о подозрительном «дяденьке, сидящем в кустах». Ребенок пытался защитить козу и отобрать ее у насильника.

Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров. Коза в тяжелом состоянии, громко кричит, отказывается от еды. Также у нее разрывы и стабильно высокая температура. Стоять она может максимум две-три минуты. Прошла операцию и продолжает лечение.

Как рассказал Семен Филипповский, мать насильника пыталась откупиться и предлагала владельцам козы 5 тысяч рублей. Также по его словам, на место происшествия выезжали следователи и полиция, но насильника задержали только по подозрению в краже животного. Местные жители боятся, что он останется безнаказанным.

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