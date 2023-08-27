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НовостиОбщество27 августа 2023 6:58

Лев Лещенко на концерте в Перми спел дуэтом с рэпером Loc-Dog

Композиция, которую они исполнили, называется «Мы будем жить»
Источник:kp.ru

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 26 августа, в Перми прошли мероприятия, которые ознаменовали завершение празднования 300-летия города. Главным событием стал гала-концерт, на котором выступили звезды российской эстрады. Самым неожиданным номером для гостей и жителей города стал музыкальный дуэт рэпера под сценическим псевдонимом Loc-Dog и Льва Лещенко. Они исполнили песню «Мы будем жить». Композиция призывает сохранять веру в свои мечты, несмотря на все трудности.

А во время своего сольного выступления Лев Лещенко спел знаменитую песню "До свиданья, Москва", изменив название города на Пермь.