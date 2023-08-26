В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода, шедшего по «зебре»

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Очевидцы в социальной сети сообщили о смертельном ДТП, которое произошло ночью на 26 августа в Лысьве.

Данное сообщение подтвердили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю:

- В час ночи в Лысьве по проспекту Победы двигался автомобиль ВАЗ 2115, которым управлял мужчина 1998 года рождения, - рассказали «Комсомолке» в краевой полиции. - В районе дома № 92 машина сбила 43-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщили в полиции, по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали об аналогичном наезде на пешехода в Березниках. Там водитель SKODA KAROQ поворачивал налево, на зеленый свет, но при этом не уступил дорогу мужчине, который переходил улицу Парижской Коммуны на разрешающий сигнал светофора.

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