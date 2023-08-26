В Прикамье водитель сбил пешехода, идущего на зеленый свет

Фото: Госавтоинспекция Березников.

В Березниках 51-летний водитель SKODA KAROQ сбил пешехода, переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Березников.

- Вечером 24 августа водитель автомобиля, ехавшего по улице Парижской Коммуны в направлении автодороги БКПРУ-4, при проезде регулируемого перекрестка, допустил наезд на 51-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД города.

Водитель SKODA KAROQ поворачивал налево, на зеленый свет, но при этом не уступил дорогу пешеходу. Мужчина переходил улицу Парижской Коммуны на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Березников.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, уточняют все обстоятельства произошедшего ДТП.

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