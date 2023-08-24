В «Ночь города» на пермской набережной пройдет световое шоу яхт и аэростатов

В субботу ровно в полночь на пермской набережной покажут «световой танец» подсвеченных яхт и аэростатов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторы празднования 300-летния Перми сообщили, что «Ночь города», ровно в полночь на пермской набережной будет показан «световой танец» подсвеченных яхт и аэростатов.

Программа в акватории Камы пройдет после того, как на эспланаде выступят хэдлайнеры праздника – Лев Лещенко и группа «Ленинград».

Напомним, всего 26 августа в Перми пройдет 15 мероприятий. Среди них днем - экскурсии и Мозгобойня, а вечером - совместная программа Пермской оперы и Пермской филармонии. На главной сцене перед Театром-Театром выступят пермские артисты и столичные звезды. Начало гала-шоу – в 20.30.

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