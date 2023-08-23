26 августа в Перми выступят Dj Smash, Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград»

С полуночи до 02.00 зрителей удивят световым представлением – танцем подсвеченных яхт и аэростатов на берегу Камы. Фото: permkrai.ru

26 августа в Перми пройдет «Ночь города» - это мероприятие, состоящие из 15 событий, которое станет кульминацией празднования 300-летия города. События «Ночи» начнутся утром 26 августа. Пермяки и туристы смогут попасть внутрь закрытых для посещения особняков, предприятий и за кулисы театра.

Программа

- 10.00 - экскурсии по легендарным «Пермским моторам»;

- 12.00 - посещение особняков Грибушина и Любимовой, а также экскурсия по «Дебрям Разгуляя»;

- 14.00 - экскурсия по «Перми театральной» и архитектурной с посещением дома Чекистов;

- 16.00 - обзорная экскурсия «Калейдоскоп историй» с визитом в филармонию «Триумф» и исторический парк «Россия – Моя история»;

- 18.30, архитектурная прогулка по ночному Компросу с катанием на Колесе обозрения в 23.00;

- 19.00 «Занимательная география на набережной»;

Кроме того, с 17.00 до 19.00 на набережной состоится Мозгобойня «Маршруты Перми».

С 19.30 до 21.30 на площадке перед Органным залом прозвучат шедевры отечественной классики и популярные мелодии кинофильмов. Например, мелодия из драмы «Список Шиндлера», «Русский танец» из «Лебединого озера» Чайковского и вальс из трагикомедии «Берегись автомобиля».

И, конечно, главным событием «Ночи города» станет театрализованное гала-шоу, которое пройдет на эспланаде перед Театром-Театром с 20.30 до 00.00. На сцене выступят пермские звезды и столичные артисты. Среди них — победители и участники проекта «ПроЯвись», артисты Пермской оперы, исполнительница русского и коми-пермяцкого фольклора Даша Калина, 12-летний пианист Лев Бакиров, группы «Давинчи», «Elcapitan!» и Second Hand. А главными звездами праздника станут Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград».

Но и на этом мероприятия не закончатся: после гала-шоу «Ночь города» продолжится прогулками по ночному Компросу и городской набережной. С полуночи до 02.00 зрителей удивят световым представлением – танцем подсвеченных яхт и аэростатов на берегу Камы.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.