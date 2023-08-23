Житель Прикамья, обвиняемый в изнасиловании козы, предстанет перед судом

Фото: zoohelp_perm

В Пермском крае уголовное дело с изнасилованной козочкой дошло до суда. В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Дело слушается по двум статьям: 158 и 245 УК РФ (кража и жестокое обращение с животными). Первое заседание суда назначено на 23 августа. Об этом "Комсомолке" сообщил руководитель станции скорой помощи для бездомных животных «Антидогхантер Zoohelp Пермь» Семен Филипповский. Также информация об этом размещена на сайте Октябрьского районного суда.

Напомним, об изнасиловании молодой козочки Маруси стало известно в середине мая этого года. Инцидент произошел в поселке Щучье Озеро Октябрьского округа. По словам зоозащитника, ранее судимый за изнасилование пенсионерки местный житель похитил и надругался над козой, которой всего было 1,5 месяца.

Как рассказал Семен Филипповский, мать насильника пыталась откупиться и предлагала владельцам козы 5 тысяч рублей. Также, по его словам, на место происшествия выезжали следователи и полиция, но насильника задержали только через несколько дней.

Когда козу обнаружили в кустах, она находилась в тяжелом состоянии, громко кричала и отказывалась от еды. Также у нее были разрывы и стабильно высокая температура. Стоять и ходить она не могла. Прошла операцию и продолжает лечение. В настоящее время она живет у Семена Филипповского. На участке для нее построили новый вольер.

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