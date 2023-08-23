В Перми пройдет прощание с погибшим на СВО Станиславом Синицыным

Станислав Синицын скончался после ранения в госпитале.

В Перми 24 августа простятся со Станиславом Синицыным. Напомним, известный тренер ушел на СВО не дожидаясь повестки, в конце августа был тяжело ранен. Его смогли вывезти в госпиталь, но спустя две недели он скончался.

Станислав жил в Орджоникидзевском районе Перми, был создателем ЦСКП — Центра силовой кондиционной подготовки, тренером по ОФП мужской и женской команд «Витязь». Его ученики и коллеги говорят, что Станислав адаптировал нагрузки под любой вид спорта и мог натренировать любую мышцу в человеческом теле.

Супруга Станислава рассказала «КП», что прощание с ним состоится в 11.00 в ДК «Искра», по адресу Веденеева, 54.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Читать также

«Таких, как мой муж, больше нет!»: жена погибшего на СВО пермяка рассказала, как его пытались спасти

Пермяк Станислав Синицын был тяжело ранен на спецоперации и скончался в госпитале (Подробнее...)