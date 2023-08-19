Воспитал целое поколение спортсменов: тренер из Перми Станислав Синицын скончался после тяжелого ранения, полученного в спецоперации

Станиславу было 40 лет. Фото: соцсети.

На СВО был тяжело ранен пермяк Станислав Синицын. Боец потерял много крови и попал в военный госпиталь. Несмотря на все усилия врачей, через две недели военнослужащий скончался.

Станислав жил в Орджоникидзевском районе Перми, был создателем ЦСКП — Центра силовой кондиционной подготовки, тренером по ОФП мужской и женской команд «Витязь». Его ученики и коллеги говорят, что Станислав адаптировал нагрузки под любой вид спорта и мог натренировать любую мышцу в человеческом теле.

Станислав получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Фото: соцсети.

- Он был надежным человеком и другом, хорошим отцом и мужем, опорой и героем для своей семьи, примером для многих, - рассказывают о Станиславе его родные. – Он помог встать на ноги после полученных травм сотням людей, воспитал целое поколение спортсменов в Перми и заложил стандарт. Он был человеком высоких требований, не только к другим, но и к себе. Именно поэтому он и его спортсмены достигали больших результатов.

У Стаса осталась жена и двое детей 2 и 14 лет. До СВО он учился в аспирантуре, и развивал свой Центр силовой и кондиционной подготовки.

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