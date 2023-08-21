Самолет с губернатором Прикамья перенаправили на другой аэродром

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Пермь-Москва, приземлился в Ярославле. По информации издания "РБК-Пермь", на борту самолета находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Кроме этого, изменил аэродром посадки и рейс авиакомпании «Победа», следовавший из Перми в московский аэропорт Внуково. Воздушное судно село в Нижнем Новгороде. В пресс-службе Внуково заявили, что небо пришлось закрыть «по независящим от аэропорта причинам».

Напомним, утром в понедельник, 21 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили в Московской области украинский беспилотник, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее мы сообщали о том, что пермяков напугал пассажирский самолет, следовавший из Сочи, который кружил над городом и никак не заходил на посадку. В пермском аэропорту прокомментировали произошедшее.

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