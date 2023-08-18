«Летает около часа и не садится»: пермяки сообщили о пассажирском самолете, кружащем в небе над городом

Фото: Николай Оберемченко/Flightradar24

В пятницу, 18 августа, около 19.00 в редакцию «Комсомольской правды» пришло тревожное сообщение от жителя поселка Новые Ляды Андрея Д. Мужчина рассказал, что наблюдает, как в небе над городом кружится пассажирский самолет и никак не может совершить посадку.

- Пассажирский самолет летает около часа над городом и не садится, раз 7 пролетал над Новыми Лядами, - написал мужчина.

Спустя час, около 20.00, от Андрея пришло новое сообщение: «Перестал летать, но летал очень долго и низко, снял в Новых Лядах, раньше никогда не летали над нами, когда летал близко, не додумался снять, снял, когда уже летел далеко».

Как удалось выяснить «Комсомолке», Андрей говорил о самолете, следовавшем из Сочи в Пермь. Судя по данным веб-сервиса Flightradar24, воздушное судно сделало в небе над Новыми Лядами три круга и отправилось на посадку.

Фото: Flightradar24

В диспетчерской пермского аэропорта корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что самолет приземлился по расписанию, а в пресс-службе Большого Савино добавили, что подобные ситуации иногда случаются, причины на то могут быть разные.

После произошедшего нельзя не вспомнить о сегодняшнем утреннем инциденте в пермском аэропорту, тоже с рейсом в Сочи, но только из Перми. В 6.11 во время разбега со взлетной полосы экипажу Boeing-737-8LJ авиакомпании «Победа» поступила команда прекратить взлет - на полосу выбежала собака. Экипаж выполнил команду и зарулил на стоянку.

Повторный вылет самолета в Сочи произошел спустя один час 45 минут. Информацию о случившемся «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе пермского аэропорта, однако сказать, что за пес бегал по взлетной полосе, откуда он взялся, и какой была его дальнейшая судьба, нам не смогли.

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